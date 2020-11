OM, OL, Girondins - Mercato : l'agent d'Olivier Giroud fait une annonce fracassante

Peu utilisé à Chelsea, Olivier Giroud sait qu'il doit changer d'air cet hiver s'il veut prendre part à l'Euro en fin de saison. Didier Deschamps a été très clair avec ses internationaux : seuls ceux qui jouent régulièrement seront appelés. L'attaquant de 34 ans va donc mettre les voiles, ce qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt de plusieurs clubs français. L'OM, l'OL et les Girondins de Bordeaux ont fait acte de candidature. Sauf que l'agent de Giroud, Michaël Manuello, a jeté un froid lors d'une interview accordée à Foot Mercato :

"Ce n'est pas une priorité"

«Concernant la France, Olivier a répondu à ce sujet. Ce n'est pas une priorité. C'est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n'est pas exclu mais ce n'est pas une priorité. En terme d'émotions, il y a d'autres choses à vivre. Il a joué en France et il a été champion avec Montpellier. Aujourd'hui, il n'est pas qu'à la recherche de temps de jeu. Il est en recherche de plaisir, de qualité de vie et d'émotions fortes. Donc si jamais il peut découvrir encore une nouveauté, il ira vers la nouveauté ça sera plus intéressant pour lui à vivre»

«L'idéal serait plutôt pour lui de découvrir une autre culture, de faire un autre tour d'horizon. Maintenant, un nouveau club anglais avec des objectifs peut aussi le faire réfléchir car la grande différence avec la Premier League, c'est que ça reste un championnat hors norme, qui offre un plaisir différent. Donc si un vrai bon club de Premier League venait, oui ça pourrait peser. Mais il y a une ouverture d'esprit pour aller vivre quelque chose ailleurs à l'étranger.»