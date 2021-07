OM, OL, LOSC - Mercato : Boga, pas une si bonne affaire ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Alors que l'Olympique de Marseille a déjà recruté Konrad de la Fuente à son poste, le club olympien serait toujours intéressé par l'ailier gauche ivoirien de Sassuolo, Jérémie Boga. Mais le journaliste du Football Club de Marseille, Mourad Aerts, ne verrait pas d'un bon oeil l'arrivée de l'ancien joueur du Stade Rennais dans la cité phocéenne.

"Boga, j’ai pas du voir les bons matchs, parce que cette saison il a été mauvais. Alors oui il a ses raisons, avec notamment un Covid long. Plus jeune dans sa carrière, il a été prêté à Rennes ce n’était pas exceptionnel non plus. Mais la saison d’après avec Sassuolo il a été très bon. Il a des qualités incroyables certes, mais moi je ne l’ai jamais vu très bon. Je ne pars pas d’un priori très positif même si certaines personnes qui ont joué avec lui en jeune m’ont dit beaucoup de bien sur lui…", a-t-il confié.