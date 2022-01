OM, OL, LOSC, Stade Rennais – Mercato : Boga à l'Atalanta, les dessous de son transfert dévoilés

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Jérémy Boga (25 ans) est un joueur de l'Atalanta Bergame. Sur les tablettes de plusieurs clubs français ces dernières années, l'ailier ivoirien (7 sélections, 1 but) était aussi dans le viseur du Shaktar Donetsk, coaché par Roberto de Zerbi, qui l'avait connu à Sassuolo.

Le club lombard annonce son transfert définitif ce lundi. Montant de la transaction : 22 M€. C'est le montant de l'option d'achat, le joueur étant prêté jusqu'à la fin de la saison avec une OA obligatoire.

⌛️ Il conto alla rovescia è finito! 😅@BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! 🤩 Bienvenue, Jérémie! 👋🏾🇨🇮



⌛️ The countdown is finally over!#Boga is a new #Atalanta player! 🔥 Welcome, Jérémie! 🖤💙#BenvenutoBoga #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/JQiarVouRJ