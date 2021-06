OM, OL, LOSC, Stade Rennais - Mercato : un club bien connu du PSG torpille le dossier Boga

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Jérémie Boga (24 ans) devrait quitter Sassuolo lors du mercato estival où il est courtisé par l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et plusieurs clubs européens. Récemment, on a évoqué une réunion secrète entre l'entourage de l'ancien ailier du Stade Rennais et le club phocéen.

Mais pour l'heure, aucune proposition n'aurait été formulée par l’OM, à l’heure où Sassuolo attendrait une offre entre 30 et 35 millions d'euros pour laisser partir le natif de Marseille. Le dossier pourrait se compliquer nettement ces prochains jours.

Selon Foot Mercato, l'Atalanta Bergame tente d'accélérer sur le dossier dans la plus grande discrétion et travaille depuis une vingtaine de jours sur une piste qui lui a résisté à deux reprises dans le passé. Les premiers retours envoyés au club éliminé par le PSG l'an dernier en Ligue des champions ne seraient pas négatifs.

ℹ @treize013 : Une réunion a été organisée récemment entre l’entourage de Jérémie Boga 🇨🇮 et l’#OM. Cependant, aucune proposition n’a été formulée de la part du club et le joueur de Sassuolo 🇮🇹 n’a reçu aucune proposition de la part d’autres clubs pour le moment.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Vex1FxWrtR — Treize013 (@treize013) June 24, 2021