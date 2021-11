OM, OL - Mercato : Aulas a snobé un SMS d’un buteur qui fait rêver Longoria !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

La rumeur a été éventée en début de semaine : Alexandre Lacazette (30 ans) est une étonnante piste de l’OM au mercato. En manque de temps de jeu en début de saison, l'attaquant d'Arsenal est sous contrat jusqu'en juin 2022 et pourrait négocier un départ dès cet hiver, les Gunners n’étant pas disposés à discuter d’un nouveau bail.

L’ancien buteur de l’OL a déjà fixé un rendez-vous à tous ses prétendants. « Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche mais pas avant janvier. Je veux vraiment m’orienter sur quelque chose, a-t-il expliqué au micro de Téléfoot. Après, on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi... Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner. »

En plus de l’OM, Newcastle, l’Atlético Madrid et l’AC Milan seraient les autres prétendants de Lacazette en 2022. Ce ne sera pas le cas de l’OL. Interrogé sur un éventuel retour à Lyon, l’international tricolore a fermé la porte et glissé qu’il n’avait de toute façon plus de nouvelles de Jean-Michel Aulas ! « Des nouvelles de Jean-Michel Aulas ? Plus vraiment en fait. La dernière fois que je lui ai envoyé un SMS, il ne m’a pas répondu ! C’est pas bien président, c’est pas bien », a souri Lacazette dans Téléfoot. On aurait pourtant juré que JMA adorait triturer son téléphone...

