OM, OL - Mercato : Aulas a tenté de jouer un sale tour à Longoria

En guerre ouverte avec Jacques-Henri Eyraud, Jean-Michel Aulas n'a pas encore déclenché les hostilités avec son successeur à la présidence de l'OM, Pablo Longoria. L'Espagnol est bien trop malin pour rentrer dans ce petit jeu avec le patron de l'OL. Et pourtant, on vient d'apprendre que JMA avait tenté un coup fourré à l'autre Olympique !

Chiper des joueurs de l'OM, une spécialité d'Aulas

Il aurait en effet proposé à Florian Thauvin, en fin de contrat en juin, de porter un autre maillot blanc ! Ni la durée du contrat, ni le montant du salaire proposé n'ont filtré. La seule certitude, c'est que le champion du monde 2018 est plus proche des Tigres UANL d'André-Pierre Gignac ou d'une prolongation à l'OM que d'un départ à Lyon.

Depuis que Jean-Michel Aulas est à la tête de l'OL, il prend un malin plaisir à recruter d'anciens Marseillais. A l'époque de Bernard Tapie, il avait ainsi récupéré Pascal Olmeta et Abedi Pelé après le titre de champion d'Europe 93. Et plus récemment, il a profité des fins de contrat de Nicolas Nkulu et Jérémy Morel pour faire grincer des dents du côté de Marseille…