OM, OL - Mercato : Marseille seul en course pour David Neres !

En raison de la guerre avec la Russie, l'ailier droit du Shakhtar Donetsk, David Neres, a fui l'Ukraine pour se réfugier au Brésil. Mais alors que les joueurs étrangers évoluant en Ukraine ou en Russie comme lui peuvent s'engager provisoirement dans le club de leur choix jusqu'au 30 juin prochain, deux clubs de Ligue 1 étaient intéressés pour récupérer le Brésilien.

L'OL pensait à Neres mais Tête change tout !

Selon les informations du journaliste, Ekrem Konur, il s'agissait de l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Sauf que les Gones sont désormais hors-jeu depuis l'officialisation du prêt pour six mois du brésilien Tête. Le règlement très spécifique mis en place par l'UEFA du fait de la guerre en Ukraine stipule que les clubs n'ont que jusqu'au 7 avril pour offrir un contrat aux joueurs partis d'Ukraine et de Russie... Dans la limite d'un renfort maximum par club.

Outre l'OM, West Ham, la Real Sociedad et les Corinthians seraient également sur les rangs pour accueillir David Neres jusqu'à la fin de la saison. Arrivé cet hiver au Shakhtar Donetsk en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 12 millions d'euros, il n'a toujours pas disputé le moindre match sous le maillot du club ukrainien et n'a plus joué depuis le 12 décembre dernier.

Pour résumer Si l'OM est encore en course pour récupérer l'ailier droit du Shakhtar Donetsk, David Neres, jusqu'à la fin de la saison, ce n'est plus le cas de l'OL qui a récupéré Tête.

Fabien Chorlet

Rédacteur