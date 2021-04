OM, OL - Mercato : Juninho prêt à voler son dernier crack à Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

C’est un marronnier bien connu des formateurs. Alors que la fin du mois d'avril approche à grands pas, quelques joueurs de l'OM ont d'ores et déjà obtenu des indications sur leur avenir. Comme déjà évoqué la semaine dernière, L’Équipe explique que le milieu offensif Paolo Sciortino (17 ans) devrait signer son premier contrat pro avec son club formateur.

En fin de contrat aspirant, Hugo Dupont n'est de son côté pas certain de rester à l’OM. Le latéral gauche, capable de jouer indifféremment des deux côtés, doit rencontrer sa direction dans les prochains jours.

Régulièrement convoqué à l'entraînement avec le groupe pro de l’OM, que ce soit avec Villas-Boas ou Sampaoli, le défenseur de l’OL possède des contacts sérieux avec la Real Sociedad... mais aussi et surtout l’OL ! Les Gones, qui ne savent pas encore de quoi sera fait l’avenir de Mattia De Sciglio, pourrait profiter du flou autour du futur de Jordan Amavi pour tenter leur chance.

Maxence Caqueret (OL) : « On n'a pas le droit de se faire rattraper comme ça »⁦@OL⁩ Quelle maturité Maxence,après un match exceptionnel une grande lucidité et il faut continuer d’y croire car l’équipe a dominé sur la1ère mi tps(seulement)AsM et Losc! https://t.co/FtICBdkolm