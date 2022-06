OM, OL - Mercato : la piste Ziyech déjà tombée à l'eau pour les deux Olympiques ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ce samedi, le média anglais, 90min, a annoncé que l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais seraient intéressés par le milieu offensif marocain, Hakim Ziyech, qui peine à s'imposer à Chelsea. Mais la piste menant à l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam pourrait bien être déjà tombée à l'eau pour les deux Olympiques.

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Hakim Ziyech se dirigerait plutôt vers l'AC Milan. "Les agents de Hakim Ziyech ont déjà eu des discussions directs avec le conseil d’administration de l’AC Milan. Ziyech serait heureux de rejoindre Milan. On me dit que Chelsea et Tuchel sont prêts à le laisser partir si les bonnes conditions sont garanties. Ziyech est sur la liste de l’AC Milan depuis longtemps - les pourparlers se poursuivent", a fait savoir le journaliste italien sur son compte Twitter.

