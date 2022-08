OM, OL - Mercato : la Roma prête à faire un geste pour Veretout

NEGOCIATIONS

Désireuse de vendre Jordan Veretout (29 ans), qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho, l'AS Roma réclame entre 10 et 15 M€. Et elle serait désormais prête à attendre un an avant de recevoir l'indemnité via un prêt avec option d'achat obligatoire. Idéal pour l'OM, l'OL, l'OGC Nice ou l'AS Monaco, qui le courtisent ?