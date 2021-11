OM, OL - Mercato : Lacazette donne rendez-vous à Longoria et ses prétendants

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les incidents survenus dimanche dernier entre l’OL et l’OM n’ont pas ramolli l’intérêt de Pablo Longoria pour le mercato. Comme déjà évoqué en début de semaine, une piste séduisante s’ouvrirait même au club phocéen pour prendre une revanche sur les Gones : Alexandre Lacazette (30 ans).

En manque de temps de jeu en début de saison, l'attaquant français d'Arsenal retrouve progressivement sa place dans le onze de Mikel Arteta et vient d'enchaîner quatre titularisations consécutives en Premier League (3 buts et 1 passe décisive). Sous contrat jusqu'en juin 2022, l’ancien attaquant de l’OL pourrait négocier un départ dès cet hiver, les Gunners n’étant pas disposés à discuter d’un bail avec Lacazette. Ce dernier a déjà fixé un rendez-vous à tous ses prétendants.

« Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche mais pas avant janvier. Je veux vraiment m’orienter sur quelque chose, a-t-il expliqué au micro de Téléfoot. Après, on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi... Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner. » En plus de l’OM, Newcastle, l’Atlético Madrid et l’AC Milan seraient les autres prétendants de Lacazette à partir de janvier 2022.

"Je prendrai ma décision en janvier" au micro de @YassinNfaoui, @LacazetteAlex revient dimanche dans Téléfoot sur la suite qu'il veut donner à sa carrière. ⬇ pic.twitter.com/1z18iRILvh — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 26, 2021