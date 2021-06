OM, OL - Mercato: le jumeau de Guimaraes arrive, McCourt peut flipper

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’OM semble toucher au but pour Gerson. Les informations les plus récentes au sujet de ce dossier épineux vont dans le bon sens. « Les dirigeants brésiliens s’activent d’ores et déjà pour lui trouver un successeur. Des pistes existent notamment en Serie A », a glissé le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi.

Un deal autour de 25 millions plus 5 M€ de bonus est dans les tuyaux pour faire signer le milieu brésilien. Justement, le tarif élevé du milieu de 24 ans est un doute qui peut faire trembler Frank McCourt. Foi de Gilles Favard, qui compare l’intéressé à Bruno Guimaraes (OL, 23 ans), ne pense pas qu’il s’agisse de son vrai prix sur le marché.

« Le financier, c’est autre chose »

« Je connais Gerson. C’est un box-to-box brésilien. C’est dans le même style que Bruno Guimaraes de l’OL, en plus fort même, car il casse plus les lignes, a-t-il témoigné au micro de L’Équipe. Pour moi, Gerson, c’est un bon joueur. C’est très bien pour notre championnat de voir l’arrivée d’un tel joueur. Maintenant, le tarif, je ne sais pas si Marseille a l’argent pour le recruter… Je suis assez étonné de voir un montant de 25 ME. Le chiffre est étonnant, mais je suis sûr que Longoria ne se trompe pas en recrutant Gerson, d’un point de vue sportif. Après, le financier, c’est autre chose. »