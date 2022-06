OM, OL - Mercato : les deux Olympiques se disputent un ailier belge

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM et l’OL sont tous les deux attentifs aux bonnes opportunités du marché des transferts cet été. À la recherche de renforts, les deux Olympiques seraient intéressés par Manuel Benson (25 ans), l’ailier du Royal Antwerp, auteur de six buts la saison passée dans le championnat belge, selon La Dernière Heure. Marseillais et Lyonnais seraient même venus aux renseignements.

Le média belge précise également que d’autres clubs se sont positionnés pour Manuel Benson : Schalke 04 en Allemagne mais aussi d’autres équipes en Premier League. De son côté, le Belge aimerait un nouveau challenge, lui qui dispose encore d’une année de contrat au Royal Antwerp. Il est estimé à 3 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.

Adrien Deschepper

Rédacteur