OM, OL - Mercato : un club français sur le point de recruter Veretout ?

Ce mardi, le quotidien napolitain Il Mattino fait un point sur le dossier Jordan Veretout, qui était un temps dans le viseur du SSCN. Selon lui, trois clubs français essayent de le recruter, l'OM, l'OL et l'AS Monaco. Et l'un de ces trois-là serait tout proche de trouver un accord avec l'AS Roma pour le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2024 et pour lequel les Giallorossi réclament 15 M€.

Si l'ancien Nantais et Stéphanois a fait office de priorité pendant un temps à Marseille, il semblerait que ce soit plutôt l'AS Monaco qui soit en pole position aujourd'hui. En effet, les Monégasques ont passé sans encombre l'obstacle de la DNCG et ils ont les caisses pleines depuis le transfert d'Aurélie Tchouaméni au Real Madrid. Alors que l'OM, lui, n'a pas les coudées franches pour recruter...

Pour résumer Selon la presse italienne, un club français parmi l'OM, l'OL et l'AS Monaco serait sur le point de finaliser la venue de Jordan Veretout (AS Roma). Les Giallorossi réclameraient 15 M€ pour lâcher leur milieu de terrain.

Raphaël Nouet

Rédacteur