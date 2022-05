OM, OL - Mercato : une bonne nouvelle dans le dossier Fofana (RC Lens)

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Même s'ils ont peu de chances de le recruter, vu la forte concurrence étrangère, l'OM et l'OL ont enregistré une bonne nouvelle hier soir concernant Seko Fofana : le FC Séville ne serait pas dans la course pour son transfert. Gonzalo Tortosa, journaliste de l'émission El Chiringuito, a expliqué sur Twitter qu'il n'y avait pas de contact et encore moins de proposition actuellement des Andalous pour le milieu de terrain.

Une bonne nouvelle, donc, pour les deux Olympique. Mais, déjà, ça ne veut pas dire que le FC Séville ne se lancera pas dans la bataille prochainement. Et ça ne veut surtout pas dire que Lyon ou Marseille parviendra à attirer le joueur. L'OL parce qu'il ne participe pas à une Coupe d'Europe et que, quitte à ne disputer que la L1, autant rester à Lens pour Fofana, l'OM parce qu'il n'a pas les moyens financiers de ses concurrents sur ce dossier...

🔴 Sobre Seko Fofana y el #SevillaFC:



No hay contactos ni ninguna oferta actualmente. pic.twitter.com/2E97Z0Qi6x — Gonzalo Tortosa.© (@GonzaloTortosa) May 27, 2022

Pour résumer Objet de nombreuses convoitises, en France comme à l'étranger, le capitaine du RC Lens, Seko Fofana, ne figurerait pas dans les petits papiers d'un grand club espagnol, contrairement à ce qui a été annoncé. Une bonne nouvelle pour l'OM et l'OL...

Raphaël Nouet

Rédacteur