OM, OL - Mercato : une révélation du Mondial passe sous le nez des deux Olympiques !

Coup dur pour l’OM et l’OL : la piste Bartosz Bereszynski (30 ans) est bel et bien mort-née. Hier, Gianluca Di Marzio a fait savoir que l'international polonais allait filer en prêt avec option d'achat à Naples dans le cadre d'un billard à trois bandes entre le club génois et le Napoli avec Zanoli et Contini.

Un contrat 2+1 à Naples

Nicolo Schira a confirmé cette mauvaise nouvelle pour les deux Olympiques en vue du mercato. Le spécialiste des transferts en Italie a même ajouté que la victime polonaise des Bleus au Mondial qatarien allait signer un contrat de trois ans (2+1) avec les Partenopei. L’OL et l’OM devront donc se placer sur un autre latéral droit.

Pour résumer Comme cela était déjà redouté pas plus tard que ce vendredi du côté de l’OM et de l’OL, tous deux sur le coup en vue du mercato, on a appris cette nuit que Bartosz Bereszynski (Sampdoria, 30 ans) allait bien signer à Naples.

