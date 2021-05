OM, OL, Stade Rennais : Boga sort du silence et affiche un souhait pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jérémie Boga entend rattraper le temps perdu. Affecté par le Covid-19 en début de saison, l’ailier ivoirien de Sassuolo n’a pas eu le rendement escompté et pourrait mettre les voiles au mercato estival.

Aux dernières nouvelles, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais serait ciblé par l’OM et l’OL, qui cherche à remplacer Memphis Depay. Les rumeurs d’un intérêt lyonnais pour son actuel entraîneur Roberto De Zerbi pourraient d’ailleurs le rapprocher des Gones.

Boga a envie de suivre De Zerbi... à l'OL ?

« Le coach ? J’ai vu ça dans les journaux... Pour l’instant, on est concentrés sur l’objectif d’aller en Ligue Europa. Ensuite, on verra bien, a-t-il assuré à propos de la rumeur De Zerbi à l’OL avant d’évoquer son cas personnel. Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. »