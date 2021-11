OM, OL, Stade Rennais, LOSC - Mercato : la Ligue 1 désormais larguée pour Boga ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il a longtemps été question l'été dernier d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Jérémie Boga. Auteur d'une grosse saison 2020/21 avec Sassuolo, l'ailier de 24 ans était chaud pour venir dans le club de sa ville natale, où même pour découvrir la Ligue 1 puisque l'OL, le Stade Rennais et le LOSC l'ont tour à tour contacté. Mais son club réclamait 20 M€ et n'entendait pas revoir son tarif à la baisse.

Trois mois plus tard, la situation n'a pas évolué en faveur des Français, bien au contraire. Selon footmercato, Sassuolo n'a pas abandonné l'espoir de le prolonger, lui qui est sous contrat jusqu'en juin prochain.

Mais désormais, ce sont le Milan, le Napoli, la Roma ou encore l'Atalanta, déjà très intéressée cet été, qui sont en pole position. L'OM ne donnerait plus signe de vie. Et ce alors que Boga pourrait débarquer en Provence sans indemnité dans huit mois…

L'OM plus dans la course pour Jérémie Boga ?

En fin de contrat à Sassuolo au terme de la saison, Jérémie Boga est suivi par quatre grosses écuries italiennes (la Roma, le Napoli, le Milan et l'Atalanta). L'OM ne donnerait plus signe de vie, de même que l'OL, le Stade Rennais et le LOSC, un temps intéressés.