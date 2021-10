OM, OL, Stade Rennais, LOSC - Mercato : un club a pris de l'avance pour Boga

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ça a été l'un des feuilletons de l'été : après une excellente saison, Jérémie Boga souhaitait quitter Sassuolo. Et l'OM, son club de cœur et celui de sa ville natale, était en pole position pour le recruter. Seulement, le club italien réclamait 25 M€ d'indemnité et à ce tarif, les Phocéens ne pouvaient pas s'aligner. Pas plus que l'OL, le LOSC ou le Stade Rennais, également intéressé.

Trois mois plus tard, Boga est toujours à Sassuolo mais les rumeurs le concernant sont toujours aussi vivaces. Sauf que désormais, les clubs français sont largués. Selon le journaliste Nicolo Schira, l'Atalanta Bergame, déjà intéressée cet été, serait entrée en contacts avec le frère et agent du Marseillais. L'OM suivrait toujours la situation du joueur mais les Phocéens n'ont pas les moyens de réaliser une grosse opération, contrairement à la Dea.

#Atalanta are really interested in #Sassuolo’s winger Jeremie #Boga. Opened talks with his brother/agent Daniel and the CAA Base, which will be the agency that will represent the french player. #OlympiqueMarseille are also monitoring the situation. #transfers #OM