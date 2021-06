OM, OL, Stade Rennais - Mercato : le dossier Boga s'emballe

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Jérémie Boga, auteur de 4 buts en 27 matchs de Serie A disputés cette saison, a choisi de quitter Sassuolo lors du mercato estival, à un an de la fin de son contrat. Passé par le Stade Rennais lors de la saison 2015-2016, l'ailier gauche ivoirien pourrait faire son retour en France cet été.

Jérémie Boga Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont manifesté leur intérêt pour Jérémie Boga, dont le transfert est estimé à 20 millions d'euros. Mais les deux Olympiques ne seraient pas les seules sur ce dossier puisque Naples et l'Atalanta Bergame seraient également intéressés. L'AC Milan se serait aussi rajouté à la liste des prétendants de l'ancien Rennais. Affaire à suivre...

