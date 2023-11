OL, OM, LOSC - Mercato : Rudi Garcia ne s'était pas fait que des amis à Naples !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Rudi Garcia ne sera resté que cinq mois à la tête de Naples, lui qui avait déjà été évincé d'Al-Nassr cette année. Et comme le notre Foot Mercato, son départ de Naples s'est effectué dans la plus grande indifférence, à en croire l'absence de messages des joueurs napolitains à son égard.

Les joueurs n'ont pas du tout réagi sur les réseaux

"Quatre jours après le limogeage de Rudi Garcia, trois après ses salutations officielles sur Instagram, c’est le silence radio du côté du vestiaire du Napoli, note le média. Et à ce stade, un signal sans équivoque venu du vestiaire de Naples : aucun joueur des Partenopei n’a réservé des adieux sociaux à son ancien entraîneur, non seulement à travers des posts mais aussi avec une simple story Instagram. Pas seulement ça : pas même un simple like sur le post de salutation de l’entraîneur français sur son profil Instagram que beaucoup n’ont en réalité jamais suivi depuis son arrivée sur le banc de Naples. Un adieu dans une indifférence qui en dit long, un silence qui fait beaucoup de bruit et explique aussi les difficultés de Garcia ces derniers mois dans le vestiaire."

Podcast Men's Up Life