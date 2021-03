OM : organigramme, Mercato... Ces zones d'ombre que McCourt n'a pas levé à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Présent à Marseille pour une opération de communication qui aura duré une semaine, Frank McCourt est désormais rentré à Boston. Encadré par Anne Méaux, la boss de la société de communication Image7, qui l'a suivi durant ses trois jours à rencontrer les supporters, la presse et les politiques, l'homme d'affaires américain a répondu à un maximum de questions autour de l'OM afin de pacifier l'environnement.

L'avenir d'Ouvrard et Aldebert pas tranché

Néanmoins, comme le rappelle L'Equipe ce vendredi, l'actionnaire principal de l'OM a laissé quelques zones d'ombre en suspens. Tout d'abord au niveau de l'organigramme, tout n'est pas encore réglé. Avec l'intronisation de Pablo Longoria à la place de Jacques-Henri Eyraud à la présidence, un nouveau directeur de la communication doit être nommé. Il n'est pas encore choisi. Par ailleurs, le cas des « hommes » d'Eyraud, Hugues Ouvrard (head of business) et Thierry Aldebert (directeur général adjoint chargé de l'exploitation et de la supervision du Vélodrome) n'est pas tranché. Les supporters attendent toujours leur mise à l'écart.

Les moyens laissés à discrétion de Longoria

Autre point qui n'a pas donné lieu à un éclaircissement digne de ce nom à l'OM : les moyens à disposition de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Si Frank McCourt a rappelé que le club n'était pas à vendre et qu'il souhaitait rester en poste pour longtemps encore, l'Américain n'a fixé aucune enveloppe. Il n'a pas non plus confirmé les 80 M€ évoqués par La Provence il y a quelques jours au moment du choix Sampaoli. Ce montant reste à discrétion des principaux intéressés.