OM - Mercato : Pablo Longoria peut oublier ce crack pour remplacer Nuno Tavares

Ramy Bensebaini a trouvé un nouveau club ! En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, le latéral gauche algérien devrait rester en Allemagne selon Skysport. Le joueur passé par Rennes se serait mis d'accord avec le Borussia Dortmund pour la saison prochaine. Il va chez les Jaunes et Noirs pour remplacer Raphaël Guerrero qui va quitter le club allemand à la fin de la saison.

Pisté par l’OM, le président marseillais, Pablo Longoria va donc de devoir trouver une autre solution pour remplacer Nuno Tavares qui est prêté par Arsenal. En effet, le piston gauche portugais va retourner en Angleterre en juin prochain. Les dirigeants phocéens aimeraient bien doubler le poste dès cet hiver et prévoir l’avenir.

Excl. News #Bensebaini via @Sky_Marlon89 und @westsven: He is on verge to join Dortmund as a free agent in summer 2023. Advanced talks. Guerreiro is set to leave BVB instead. @SkySportDE 🇩🇿 pic.twitter.com/JmjxAtX1ML