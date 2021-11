OM, PSG : la Super League, le Qatar, l'Arabie Saoudite... McCourt charge le « football far-west » !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Ce dimanche, dans l'entretien qu'il a accordé à France 24, Frank McCourt, le priopriétaire de l'OM, ne s'est pas seulement contenté de balayer les rumeurs de rachat par des fonds émanant d'Arabie Saoudite. Le Bostonien s'est également lancé dans un plaidoyer pour un football plus juste face aux fonds d'Etat.

Revenant sur la tentative avortée de création d'une Super League par les plus riches, l'Américain a justifié sa position : « Ce sport fait partie de la culture, de la vie quotidienne des gens. Ce sont les fans qui portent le sport. Je ne suis pas contre l'afflux d'argent dans le sport. J'ai investi beaucoup dans l'OM. Mais le sport ce sont les fans et les athlètes. C'est pas les carnets de chèques. C'est pour ça que je me suis opposé à la Super League. C'était quelques individus qui tentaient de contrôler tout l'écosystème ».

McCourt veut une « concurrence équitable » à l'Américaine

Opposé en Ligue 1 à un PSG sauce QSI beaucoup mieux armé que lui avec Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, Frank McCourt appelle à plus de justice... Et pas forcément en ayant lui-même recours à une aide étatique : « C'est plus difficile, c'est certain. Avec ma femme, on n'est rien à côté d'un État (le Qatar). Bien sûr c'est un défi (…) Il est important toutefois qu'il y ait un certain niveau de concurrence équitable. L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d'avoir une concurrence équitable, alors qu'en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c'est le far-west ! Des réformes sont nécessaires ».