OM, PSG – Mercato : David Luiz a choisi son futur club... Et ce n'est pas Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Cité dans le viseur de l'OM et même plus tôt dans le Mercato au Stade Rennais, David Luiz (libre, 34 ans) ne reviendra pas en France. Sans club depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat à Arsenal, l'ancien défenseur du PSG aurait choisi son nouveau point de chute selon le spécialiste italien du Mercato Fabrizio Romano.

Selon lui, David Luiz a trouvé un terrain d'entente pour un retour au Brésil du côté de Flamengo. Le stoppeur auriverde va s'engager pour un an et demi jusqu'en décembre 2022 avec les Mengao. Tout serait ok et il ne resterait plus que quelques formalités administratives à régler.

Le journaliste transalpin a également assuré que David Luiz n'avait jamais donné son aval à l'Adana Demirspor (et ce malgré les rumeurs insistantes venues de Turquie!) et que le club italien de Salernitana n'avait jamais réellement été une piste.

EXCL: David Luiz to Flamengo, verbal agreement reached and here we go! The Brazilian centre back has accepted the contract proposal until December 2022. He’s now set to join Mengão. 🔴⚫️ #Flamengo #transfers



Paperworks time now. Mission: winning the league also in Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/O2W7q9H4IG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021