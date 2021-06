OM, PSG - Mercato : la piste David Luiz prend de l'ampleur !

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ce n'était donc pas une blague… En fin de contrat à Arsenal, David Luiz pourrait s'engager avec l'Olympique de Marseille, lui l'ancien du PSG. Et ce alors qu'il a 34 ans, qu'il coûte cher en salaire et qu'il sort de plusieurs ratées en Premier League, que ce soit avec les Gunners et avec Chelsea. Le Foot Marseille et beIN Sports sont d'accord pour dire que le transfert pourrait être prochainement officialisé.

Le Foot Marseille explique que son passé d'ancien Parisien (2014-16) ne dérange pas du tout David Luiz qui, en outre, apprécie de jouer dans un système à cinq défenseurs. Avec Alvaro Gonzalez et peut-être Leonardo Balerdi, il formerait une triplette certes physique, certes expérimentées pour ce qui concerne l'Espagnol et le Brésilien, mais pour ce qui est de la vitesse, prédominante en L1, on repassera…

David Luiz, étudie très sérieusement la possibilité de rejoindre l'OM. Son passé au PSG ne lui pose aucun problème. Le défenseur s'est toujours senti très à l'aise dans un système à 5.



