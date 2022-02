OM - Mercato : la plus grande victime de Messi au FC Barcelone ouvre la porte cet été !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Gerard Deulofeu a longtemps été connu pour être le successeur de Lionel Messi. Formé au FC Barcelone, le milieu offensif espagnol était parti pour suivre les traces de l’idole argentine mais le poids de son héritage lui a fait prendre une toute autre trajectoire en carrière.

Incapable de s’imposer au Barça, ni même d’en être un titulaire sur la durée, le joueur de 27 ans a enchaîné les prêts peu fructueux avant de poser ses valises à Udine en janvier 2021. Cet hiver, ses bonnes prestations ont tapé dans l’œil de Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin a tenté le coup mais les 20 millions d'euros réclamés par le club italien ont refroidi les dirigeants de l’OM.

Deulofeu, lui, ne ferme désormais plus la porte à un départ au mercato estival. « L'Udinese est une grande équipe, je suis content d'être ici, explique-t-il au magazine Panenka. J'aime beaucoup ce club et ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j'aimerais jouer à nouveau pour une grande équipe. J'ai de grandes attentes et je ne pense qu'à aller de l'avant. Mais je sais qu'avant, pour ça, je dois beaucoup jouer et monter en niveau. Pour le moment, je me concentre sur l'Udinese et nous verrons ce qui se passera dans le futur. »

