OM, PSG - Mercato : Longoria a déniché l’anti-Messi !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Nombreux sont ceux qui doutaient de la réussite d’Alexis Sanchez à l’OM à son arrivée lors du dernier mercato estival. À 34 ans, après des mois à cirer le banc de l’Inter Milan, l’attaquant chilien débarquait avec un CV bien rempli mais de multiples interrogations sur son niveau réel. Avec le statut de meilleur buteur de l’OM, l’ancien crack du Barça a mis tout le monde d’accord (sauf Stéphane Guy) et pourrait prolonger l’aventure à l’OM la saison prochaine en cas de qualification en Ligue des champions.

En interne, on se félicite déjà d’avoir mis la main sur un Zlatan Ibrahimovic bis. « Un peu à la façon de l’attaquant suédois à son arrivée à Paris, l’international chilien a amené une exigence plus intense à l’OM, dont il est devenu un leader par l’exemple, a récemment comparé L’Équipe. Sanchez est un joueur de cette trempe-là, et comme Zlatan à son arrivée au PSG en 2012, il diffuse une exigence de tous les instants à l’OM. Dans une façon nettement moins théâtrale qu’Ibra, il est rapidement devenu un leader d’attitude à Marseille. Et même beaucoup plus que cela. »

Ibrahimovic n’est pas le seul point de comparaison de Sanchez au PSG. Selon Florent Gautreau, l’ancien crack du FC Barcelone est l’opposé de Lionel Messi ! « Il a une attitude de gagneur, ce qui est une grande qualité, a analysé le journaliste sur RMC Sport. C'est pour ça que je dis que c'est l'Anti-Messi même si on va me dire qu'on rapporte tout au PSG. C'est un gars qui a une grosse carrière, qui a une grosse carte de visite, qui vient à Marseille qui met la pression, qui a 34 ans. C'est génial pour l'OM, mais c'est surtout génial pour la Ligue1 parce que je trouve que de voir que des joueurs comme ça peuvent avoir cette attitude-là, ça nous réconcilie un peu avec ce qu'on peut voir par ailleurs. »