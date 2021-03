OM, PSG - Mercato : Longoria a ferré un Mbappé bis, Sampaoli est déjà à fond !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le nouvel OM est arrivé. Il y a quelques semaines, Pablo Longoria a succédé à Jacques-Henri Eyraud à la présidence pour donner un nouveau souffle au projet initié par Frabk McCourt. Depuis, le dirigeant espagnol prend ses marques dans son tout nouveau costume après avoir porté celui de directeur sportif du club phocéen.

L’une de ses premières décisions fortes aura été de faire signer Luis Henrique (19 ans), pas vraiment dans les plans d’André Villas-Boas. Aujourd’hui, cet antécédent revient sur le devant de la scène. « Pablo a été conquis par le profil de Luis Henrique. On a fait connaissance et il m’a dit : “Un jour, je viendrai le chercher.’’ (…) Pour moi, c’était un problème politique, assure son agent Cristiano Manica dans France Football. Luis a été la victime collatérale d’une mésentente à la tête du club. (…) Luis n’a jamais râlé ou demandé des explications. Il en a profité pour bosser et savait que son tour allait venir »

« Luis est plus physique, Mbappé est plus adroit »

Conservé par l’OM l’hiver dernier alors que l’Atlético Mineiro et le Grêmio le voulaient, Luis Henrique joue régulièrement avec Jorge Sampaoli au point d’être même décisif. Sandro Becker n’est pas surpris par cette éclosion, lui qui l’a découvert au Brésil. « Franchement, ils se ressemblent avec Kylian Mbappé, poursuit-il en référence au buteur du PSG. Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. C’est une perle rare. Vous n’avez vu que 40 % de Luis. » Sampaoli peut déjà s’en frotter les mains.