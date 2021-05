OM, PSG - Mercato : une recrue offerte à Sampaoli par Neymar ?

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

La presse catalane ne lâche jamais. Hier, on a encore appris que le FC Barcelone était très confiant à l’idée de voir revenir Neymar dans ses rangs au mercato. La présence de Lionel Messi inciterait en effet l’attaquant brésilien du PSG à faire son come back en Catalogne pour profiter de ses dernières années avec son grand ami.

Une telle opération, encore loin d’être effective, pourrait faire les affaires de... l’OM. Selon AS, Francisco Trincao se pose déjà la question de son avenir et encore plus avec un éventuel retour de Neymar.

Neymar de retour, Trincao prêté à l'OM par le Barça ?

Peu utilisé par Ronald Koeman cette saison, le milieu offensif portugais (21 ans) pourrait être prêté au mercato, ce qui a déjà mis la puce à l’oreille de Pablo Longoria. Le président de l’OM pourrait ainsi se positionner pour essayer de l’attirer en L1 cet été. Surtout si Florian Thauvin venait à faire ses valises dans le même temps.