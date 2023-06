OM, PSG - Mercato : Zaha a pris une décision fracassante pour son avenir

Courtisé par l’OM et le PSG, Wilfried Zaha sera libre cet été, il ne prolongera pas avec son club de Crystal Palace. L’ivoirien est également par Al-Nassr, en Arabie Saoudite.

En effet, l’insider Ekrem Konur, rapporte que Zaha a refusé un contrat de 30 millions de livres par an. L’OM reste donc en course, tout comme le PSG, dans l’espoir de l’attirer. Le joueur de 30 ans veut jouer la Ligue des Champions, la saison prochaine. La rivalité entre les deux clubs du Classico, va faire rage.

🚨Crystal Palace winger Wilfried Zaha, 30, is set to turn down a £30m-per-year offer to join Saudi Arabian side Al-Nassr, with PSG and Marseille interested in signing the Ivory Coast player on a free transfer this summer.

