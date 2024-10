OM – PSG : supporters, joueurs, arbitrage… La presse marseillaise tire à boulets rouges !

La Une de la Provence du jour donne le ton d’une presse marseillaise très en colère ce lundi matin. « Un cauchemar ». Tel est le qualificatif choisi pour ce Classique fini sur un 3-0 du PSG au Vélodrome face à l’OM. Et cela commence très tôt par un édito d’Alexandre Jacquin sur la désertion prématurée des fans avant même la mi-temps du match.

Les « footix » invités à rester chez eux…

« On ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont dépensé des sommes folles (plus de 700€ parfois !) afin d’avoir le privilège, en achetant des billets à la revente, de figurer parmi les 66 115 spectateurs (un record) de ce Clasico dominé de la tête et des épaules par Paris. Puisqu’on y est, on aurait aussi envie de dire à ces gens-là de s’abstenir, la prochaine fois. Cela évitera au Vel’ de se transformer en repaire de « Footix », référence au nom de la mascotte de la Coupe du Monde 98, que le légendaire « Depé » avait recyclé pour surnommer les opportunistes ne se montrant qu’aux grandes occasions ». Le ton est donné.

Des clowns et Greenwood le pire des pires

La suite ? Une succession d’articles acerbes, moquant des Marseillais qui se sont comportés « comme des petits garçons », s’arrêtant sur Mason Greenwood « le pire des pires » et sur ce fameux « rouge qui tâche » de François Letexier (crédité d’un 1/10 pour sa prestation). « L’écart était aussi épais qu’à Montpellier avec l’OM dans le rôle des Héraultais », lâche Fabrice Lamperti. « Le Vel’ était un cirque où aucun Olympien n’a oublié d’enfiler son nez rouge », écrit Tristan Rapaud dans son article sur l’Anglais. Dans les notes, ça pique autant avec seulement trois joueurs à la moyenne (Rulli, Murillo et Hojbjerg) pour une floppé de notes infâmantes jusqu’au 1/10 de Greenwood.

De son côté, la Marseillaise parle de joueurs « douchés » et s’est montré moins acerbe dans ses propos, parlant simplement d’un OM qui « n’a pas existé » face à un PSG « efficace », avec une gamme de notes moins dures (de 2 à 5). L’autre quotidien de Marseille a préféré parler de l’ambiance d’une soirée de « rêve » qui « a tourné au cauchemar » tout en saluant l’efficacité de dispositif de sécurité autour du Classique.

