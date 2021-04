OM : quand Longoria s’en prend au physique d’un joueur estampillé OL !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le week-end dernier, à l'occasion d'un entretien au CFC, le nouveau président de l'OM Pablo Longoria (34 ans) s'est confié comme rarement à Florent Sinama-Pongolle. Très proche de l'attaquant qu'il avait recruté à ses débuts au Recreativo Huelva, l'Espagnol s'est longuement confié sur la manière dont il avait évolué dans son métier.

« Oh, tu es lourd ! »

Longtemps recruteur ou directeur sportif, Pablo Longoria a perfectionné sa technique de détection de talents au fil des années. Pour le nouveau boss de l'OM, il est indispensable de bien connaître les joueurs qu'il recrute, d'aller les voir dans leur environnement, de discuter avec eux et de chercher dès le départ à les bousculer.

Lors de cet entretien sans filtre, Pablo Longoria a pris l'exemple de Mouctar Diakhaby, qu'il avait recruté pour 15 M€ à Valence en provenance de l'OL. La première approche du longiligne défenseur fut assez surprenante : « Avec Mouctar Diakhaby je suis allé à Lyon pour le rencontrer et je lui ai dit : "Oh, tu es lourd !". Je lui ai parlé de son poids. C'est la première question que je lui ai posée. C'est une manière de le mettre en difficulté, et lui dire de travailler, de faire attention que tous les jours il se mette un défi ». Une approche assez déconcertante.