OM : que penser des premiers pas des recrues estivales ? (VIDEO)

Notre question de la semaine sur l’Olympique de Marseille (OM) dresse le bilan du premier pas des recrues de l’été 2024 après trois journées de Ligue 1. Si certains comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Geronimo Rulli ont marqué des points, d’autres ont encore tout à prouver à l’OM et certains n’ont même pas encore fait leur début. Cette vidéo est l’occasion de faire un état des lieux global du début de saison réussi de l’équipe à Roberto De Zerbi.

Encore une marge de progression pour les recrues de Longoria

Notre spécialiste de l’OM Raphaël Nouet ne s’enflamme pas encore à 100% pour le Mercato mené cet été par Pablo Longoria et Mehdi Benatia mais il a quelques raisons quand même de savourer les premiers pas phocéens cette saison. Son avis en 5 minutes chrono. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne But ! Football Club. On vous attend.

Qui est Raphaël Nouet, notre spécialiste de l'OM ? Journaliste à But! depuis une époque où la majorité d'entre vous n'était pas née (on ne demande pas son âge à un vieux), il est tombé dans la marmite olympienne dès ses 10 ans, à l'époque bénie de Bernard Tapie. La défaite de Bari au terme de sa première saison de supporter l'a vacciné contre toutes les désillusions qui ont suivi, et dieu sait s'il y en a eues ! Né en territoire hostile (la banlieue parisienne), il assiste à la plupart des matches de l'OM dans la partie nord de la France et effectue au moins un pèlerinage au Vélodrome chaque année. N'a aucun problème à souhaiter le pire à tous les adversaires de son équipe préférée et embrasse avec grand plaisir son amie la mauvaise foi. Un Marseillais d'adoption, en somme...

