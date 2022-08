OM, RC Lens : Clauss justifie son choix de rejoindre Marseille et joue déjà les pompiers dans le vestiaire !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme l'a reconnu Jonathan Clauss, son passage avec les Bleus au Vélodrome a été déterminant dans sa décision : « Je crois beaucoup aux détails, l'acclamation du Vélodrome avec l'Equipe de France a été un signe qui m'a guidé... L'accueil était extraordinaire. Ça fait plaisir et ça pousse à prendre des décisions, ça aide ».

Conscient qu'il débarque dans un club où la pression populaire est plus forte, « Djoninho » arrive humilité : « C'est une saison que je vais aborder comme j'ai fait lors des précédentes. Je vais devoir re-confirmer, continuer à progresser, d'avancer encore dans ma progression personnelle, dans la ferveur de l'OM (…) La Ligue des Champions, c'est un rêve de la jouer, je suis venu ici pour ça aussi ! »

« On a mis tout à plat, sans problèmes »

Concernant la réunion d'hier soir entre les joueurs et Igor Tudor, Jonathan Clauss a pris soin de ne pas s'en mêler : « Je n'y étais pas. Il y a eu une discussion tout à fait normal avec le coach Tudor et Longoria. Il y a des incompréhensions, on a tous notre façon de s'exprimer mais on est tous clair dans ce que veulent le club et le coach... C'est fatiguant ce que l'on fait sur le terrain, c'est normal qu'il y ait des énervements... Aujourd'hui il y a eu des articles et tout cela mais ça se passe dans tous les clubs. On a mis tout à plat, sans problèmes ».

A noter que Pablo Longoria a annoncé que Jonathan Clauss avait fait de gros efforts financiers pour venir, renonçant à une partie de ses exigences salariales pour signer : « Je tenais à le dire publiquement », a glissé l'Espagnol.