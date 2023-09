OM, RC Lens, FC Barcelone - Mercato : un nouveau club a tenté Ounahi, qui envoie un message à Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que le mercato estival a fermé ses portes le week-end dernier dans les grands championnats européens, il y a encore des marchés ouverts comme en Turquie, en Belgique et en Grèce. Et ces dernières heures, un intérêt de Galatasaray pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi, est revenu avec insistance.

Ounahi à Galatasaray, c'est non !

Mais selon les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, il n'y aurait aucune chance que l'international marocain, courtisé par le RC Lens et le Barça à la toute fin du mercato estival, puisse signer en faveur du club turc. L’entourage de l'ancien Angevin ne lui chercherait pas de porte de sortie et estimerait qu’il a toutes les qualités pour s’imposer à l’OM. De son côté aussi, Azzedine Ounahi serait convaincu qu'il peut inverser la tendance aux yeux de son entraîneur Marcelino, qui ne l'a plus fait jouer depuis trois matchs.

