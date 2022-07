OM, RC Lens - Mercato : Clauss déjà au milieu d’une première polémique à Marseille !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Jonathan Clauss est un joueur de l’OM. Dans un communiqué émis mercredi, le club phocéen a rendu la nouvelle officielle : « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international français Jonathan Clauss en provenance du Racing Club de Lens. Le latéral droit de 29 ans s’est engagé pour 3 ans avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. »

À peine débarqué à l’OM, le piston droit de l’équipe de France (29 ans) s’est retrouvé au centre d’une polémique bien malgré lui. En cause ? Le couple très glamour qu’il forme avec sa compagne... présente lors de l’annonce de son transfert et qui a suscité quelques commentaires audacieux sur les réseaux sociaux.

« Et après, certains disent qu’il a jamais joué la Ligue des champions... », est ainsi celui qui a mis le feu sur Twitter. Critiqué de toutes parts pour son tweet, Vincenzo Tommasi, ferveur suiveur de l’OM, a préféré le retirer en faisant son auto-critique : « J'ai supprimé le tweet sur Jonathan Clauss et sa compagne, je pensais être dans le second degré mais avec le recul, c'était sûrement moyen. Mea culpa. »