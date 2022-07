OM, RC Lens - Mercato : Clauss dévoile les coulisses de son transfert

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Jonathan Clauss a vécu un début d'année mouvementé avec des débuts inattendus en Équipe de France et un transfert tout aussi inattendu vers un des plus grands clubs de l'histoire du football français. L'ancien Lensois s'est confié sur les coulisses de son transfert dans les colonnes de La Provence.

"Je me suis un peu détaché du mercato, je n’ai pas eu beaucoup de vacances et je ne voulais pas trop me plonger là-dedans. Quand mon agent m’a appelé pour me dire "rendez-vous urgent ce soir, il faut qu’on discute d’une offre qu’on a reçue", j’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM. C’est normal." a détaillé le piston droit.

"Ce sont les aléas du mercato"

Interrogé sur ses ambitions pour la Coupe du Monde au Qatar, l'ancien Strasbourgeois a répondu que le Mondial n'était pas sa priorité.

" A l’instant T, là non. Pas pour l’instant. Si j’étais resté dans mon confort à Lens, j’y aurais peut-être pensé un peu plus. Aujourd’hui, je suis focalisé sur autre chose. Il y a l’adaptation, le changement de club, de vie. Tout cela prend encore un peu trop de place. Je fais étape par étape. Je vais essayer de m’installer le plus vite possible, de trouver mon cocon, d’être bien avec ma copine, de retrouver cette stabilité un peu chamboulée depuis deux, trois semaines. Ce sont les aléas du mercato, mais après on verra" a déclaré le joueur de 28 ans qui accorde tout son sérieux et sa concentration à son nouveau club.