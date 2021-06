OM, RC Lens - Mercato : coup de théâtre pour Seko Fofana !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Seko Fofana (26 ans) est monté en puissance. Recrue la plus onéreuse de l'histoire du RC Lens, le milieu ivoirien a débarqué l’été dernier en provenance de l’Udinese avec une blessure et a dû attendre quelques semaines avant de donner la plénitude de ses moyens.

Ceux-ci ont été criants et ont sauté aux yeux lors de la seconde partie de la saison avec quelques masterclass dans l’entrejeu des Sang et Or. L’OM n’est pas resté insensible à ses qualités et a lancé les discussions autour d’un transfert au mercato. Ce week-end, il se murmurait que Fofana aurait lui aussi très envie de rejoindre le club phocéen cet été.

Heureux à Lens, Fofana attend de jouer dans un Bollaert plein

« Le RC Lens en demande 20M€, le joueur a envie d’y aller », avait glissé le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi. Cette version n’est pas partagée par La Voix du Nord. « Lens n’est pas vendeur, assure le quotidien régional. Le milieu box to box a tiré un bilan très positif de sa saison. Il se dit heureux à Lens et attend de jouer dans un Bollaert plein. »