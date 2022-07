OM, RC Lens – Mercato : Longoria a lancé l'assaut pour Jonathan Clauss

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Si le projet de l'OM a un peu changé depuis le départ de Jorge Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor, certains besoins déjà identifiés par Pablo Longoria. Notamment la nécessité de recruter un véritable piston droit à mettre en concurrence avec Pol Lirola.

Déjà cité comme une option de l'OM, Jonathan Clauss (RC Lens, 29 ans) est plus que jamais une cible du club phocéen. Foot Mercato nous apprend en effet que la direction olympienne est entrée en négociations avec les Sang et Or pour récupérer l'international tricolore (4 capes) et couper l'herbe sous le pied aux autres clubs intéressés (Atlético Madrid, Chelsea).

Si le Racing a déjà remplacé l'ancien joueur de Bielefeld avec l'arrivée de Jimmy Cabot, le club artésien n'entend cependant pas faire de cadeau pour la dernière année de contrat de Jonathan Clauss. 20 M€ seraient espérés... Une somme très (trop?) importante pour l'OM qui va devoir négocié serré...