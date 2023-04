OM, RC Lens - Mercato : Longoria a tenté un autre Lensois que Fofana

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Alors que le nom du milieu de terrain et capitaine du RC Lens, Seko Fofana, a souvent été évoqué du côté de l'Olympique de Marseille lors des derniers mercatos, le club phocéen en aurait pincé également pour un autre Sang et Or.