OM, RC Lens - Mercato : Longoria annonce des accords pour deux nouvelles recrues dont Clauss

Gigot

"Bienvenue Samuel, c'est un grand plaisir de t'avoir ici. Je me rappelle de la première conversation que j'ai eu avec Samuel, et avec Javier Ribalta. Il m'a dit qu'il y avait un défenseur français du Spartak Moscou. On avait commencé à discuter l'été dernier. C'est un professionnel de haut niveau, la campagne d'Europa League était de haut niveau. Il a des capacités qu'on recherchait. C'est un plaisir d'avoir un défenseur tel que lui."

Le marché des joueurs libres

"On peut considérer qu'il y a différents types de marché, dont celui des opportunités, comme c'est le cas de Samuel et Chancel. Ca depend des situations. On recherche les opportunités 18 mois avant. Il faut toujours savoir choisir le bon moment."

Touré

"Bienvenue Isaak, c'est un plaisir. Tu es un joueur de projet, qu'on veut construire différemment. C'est un transfert qui permet de voir qu'on peut travailler en équipe. Nous avons fait la belle opération. J'ai regardé les matchs de Ligue 2, un championnat difficile. C'est un joueur technique et physique. Il a la capacité dans les duels. La première fois que je l'ai vu, c'était un match avec les Bleuets contre les Pays-Bas. On considère qu'il est l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe. Depuis la première conversation qu'on a eue, c'était la volonté de jouer sous pression. Dans les négociations, nos équipes ont bien travaillé pour boucler ce deal avant le 30 juin. C'est une opération dont je suis très content."

Mbemba

"Le sourire de Chancel me plaît. C'est quelque chose que j'apprécie. Pour Chancel, c'est la réussite malgré les difficultés. Avec beaucoup de performances dans un championnat belge difficile. Un football portugais est différent qu'en Angleterre et en Belgique. C'est un défenseur central à l'ancienne. On avait l'opportunité de faire le transfert en tant que joueur libre, on a saisi l'opportunité. Ça devenait une obligation de saisir l'opportunité su on joue à trois derrière avec les remplaçants. Il joue avec de la personnalité, il a de l'expérience et c'est important pour nous. On a amélioré l'effectif sur les joueurs défensifs. C'est important de boucler des opportunités comme ça."

Le mercato en défense

"L'objectif est de faire un effectif avec six défenseurs centraux."

Suarez

"Luis Suarez est un joueur polyvalent. Il fallait prendre un joueur avec des caractéristiques différentes : du pressing, de la répétition d'efforts à haute intensité. C'est un profil qu'on n'avait pas avant."

Clauss et Blanco

"On a un accord de principe pour Jonathan Clauss. Ruben Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo."

Veretout et Tavares

On a discuté de différents profils de joueurs. Jordan Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C'est un marché où il faut être patient."

Le départ de Luis Henrique

"Nous sommes dans la partie finale des négociations avec Botafogo pour un prêt avec option d'achat."