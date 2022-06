OM, RC Lens - Mercato : Longoria connaît le prix à payer pour Medina

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

L’OM va pouvoir lancer son mercato et préparer son équipe pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Jorge Sampaoli, impatient d’avoir des recrues, soumet des profils à Pablo Longoria et aurait flashé sur Facundo Medina (27 ans), le défenseur central argentin du RC Lens. Un joueur qui pourrait venir remplacer William Saliba ou Duje Caleta-Car.

Mais pour le faire venir à l’OM, Pablo Longoria va devoir s'en donner les moyens. Selon La Voix du Nord, il faudra une offre de 15 M€ pour convaincre le RC Lens de lâcher Facundo Medina. Marseille doit faire face à la concurrence du FC Séville pour l’Argentin, qui vise à jouer dans un club un peu plus huppé pour se faire une place en sélection pour la Coupe du monde au Qatar. Il est lié aux Sang et Or jusqu’en 2024.

