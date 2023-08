OM, RC Lens – Mercato : un club lance l'assaut final pour De Ketelaere !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Auteur d'une saison décevante à l'AC Milan, Charles De Ketelaere pourrait tenter de se relancer cet été. Le Belge dispose d'un bon de sortie mais, si son nom est associé à l'OM et au RC Lens, il y a assez peu de chance pour qu'il quitte l'Italie.

L'Atalanta a fait son offre pour Charles De Ketelaere

Comme révélé par L'Equipe ce matin, l'Atalanta Bergame serait sur le point de s'offrir les services de Charles De Ketelaere. On en sait plus sur les modalités du deal puisqu'il s'agirait d'un prêt payant de 6 millions d'euros. Cette opération serait assortie d'une option d'achat, révèle le journaliste Mercato Ignazio Genuardi (ex-Mercato 365, But! et désormais scout).

Malgré une seule passe décisive en 40 matchs cette saison, Charles De Ketelaere devra démontrer qu'il est toujours capable d'être décisif. Une nouvelle peu encourageante pour le RC Lens...

Malgré l’intérêt prononcé de plusieurs clubs étrangers, De Ketelaere apparaît parti pour rester en Italie. Lié jusqu’en juin 2027 avec l’AC Milan, le Diable Rouge est proche de l’Atalanta Bergame. Prêt payant de 6 M€, le deal étant accompagné d’une OA. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 3, 2023

