OM, RC Lens, Stade Rennais - Mercato : duel serré pour un espoir de L2

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

L'information est donnée par nos confrères de l'Equipe depuis quelques minutes. Le jeune défenseur central de Nancy, Christopher Wooh, âgé de 19 ans, aurait reçu au cours des derniers jours pas moins de quinze propositions de clubs étrangers et français. Et non des moindres puisqu'en Ligue 1, l'OM, le Stade Rennais et le RC Lens se sont déjà positionnés.

Toujours selon le média, et en dépit de l'insistance du président marseillais, Pablo Longoria, Wooh privilégierait un club qui lui offrirait du temps de jeu. Voici sans doute pourquoi c'est "une finale" qui se dessinerait entre Lens et Rennes pour s'arracher les services du joueur.

Précision, et elle est de taille, cet espoir de l'ASNL est en fin de contrat stagiaire.