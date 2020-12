OM, RC Strasbourg – Mercato : Longoria hors jeu dans le dossier Kenny Lala ?

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

A l'affût des opportunités, Pablo Longoria, le head of football de l'OM, s'est mis en quête d'un latéral droit sur le mois de janvier pour remplacer Bouna Sarr, parti le 5 octobre dernier au Bayern Munich. Régulièrement, le nom de Kenny Lala (RC Strasbourg, 29 ans) est cité comme une piste plausible pour Marseille.

La Bundesliga est sur les rangs

Forcément, cet hiver, à six mois de la fin d'un contrat qu'il ne prolongera pas, Kenny Lala est susceptible de plier bagage. Du côté de l'OM ? Pas forcément si l'on en croit les ultimes informations du 10 Sport.

Selon eux, l'ancien Valenciennois et Lensois serait dans le viseur de deux clubs de Bundesliga, Augsbourg et l'Eintracht Francfort. Il plairait aussi au Spartak Moscou. Des clubs plus prompts à investir sur Lala que ne l'est l'OM, plutôt en quête d'un jeune joueur afin de doubler le poste actuellement dévolu à l'expérimenté Hiroki Sakai.