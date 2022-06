OM, Real Madrid - Mercato : porte ouverte pour Marcelo, la concurrence est féroce

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Au tour de Fenerbahçe de s’intéresser à Marcelo. Fraîchement arrivé du Benfica Lisbonne pour un an, Jorge Jesus est le nouvel entraîneur de Fenerbahçe. À peine les valises déposées, le technicien portugais aurait déjà fait part de son envie de signer Marcelo. Rien que ça !

Depuis plusieurs semaines, le latéral de légende du Real Madrid est convoité par quelques destinations exotiques au Brésil et aux États-Unis, mais le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions veut rester en Europe. L’OM, qualifié en C1 et à la peine au poste d’arrière gauche (Kolasinac, Amavi et Peres), se verrait bien s’attacher les services du vétéran brésilien pour sa fin de carrière.

Alors que l’Inter Milan et la Juventus Turin se serait déjà renseignés, la concurrence devient de plus en plus rude pour l’OM. À Fenerbahçe, Marcelo pourrait aussi disputer la Ligue des champions avec son ancien coéquipier au Real Madrid Mesut Özil, et succéder à une autre légende de son poste et de son pays, à savoir Roberto Carlos.

L'OM aurait tenté de recruter Marcelo (34 ans). Mais cela ne l'a pas empêché de dire oui à Fenerbahçe.#TeamOM #MercatOM https://t.co/BYrIHQwQ14 — Fabien (@Beye13) June 2, 2022

