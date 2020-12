OM – Reims (1-1) : Villas-Boas plaide coupable et se montre pessimiste sur le Mercato

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Ce samedi soir, l'OM n'a pas été en mesure de prendre le dessus sur Reims (1-1) au Vélodrome. A l'instar d'un Florian Thauvin agacé, André Villas-Boas ruminait le scénario du match en conférence de presse. « Le nul est-il logique ? Oui. La stratégie de Reims a bien fonctionné. On a eu des opportunités en première mi-temps. Cela a été plus dur quand ils ont marqué leur but. On a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps mais il y a beaucoup de frustration. On a eu seulement l'occasion de Khaoui. Je suis très déçu, c'est une autre opportunité ratée. C'est un coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le vestiaire ».

« Mes décisions n'ont pas fonctionné aujourd'hui »

Et le Portugais plaide coupable sur ses choix d'équipe : « On a laissé Kamara car il a plus d'expérience. On voulait entrer dans le dos de la défense mais Dario (Benedetto) était un peu fatigué. Mes décisions n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Maintenant, on a quatre jours pour se reposer. Le problème, c'est la fatigue mentale. On a un dernier match avant la trêve où je pense que l'on peut démontrer que l'on vaut mieux que ça ».

Lancé sur le Mercato d'hiver, « AVB » s'est voulu pessimiste sur l'activité de l'OM : « On va voir, on en a déjà parlé. Le mercato de janvier va bouger seulement à la fin. Je ne pense pas que l'on va bouger sauf si on a une bonne opportunité. Sur l'aspect financier, on ne peut pas faire grand chose ».