OM, Reims – Mercato : le dossier Milik se complique, l'horizon se dégage pour Dia

Pol Lirola (Fiorentina) en approche, l'OM n'a désormais plus à gérer que l'épineux dossier de l'attaquant réclamé par André Villas-Boas. Head of football olympien, Pablo Longoria est sur le qui-vive pour dénicher la perle rare.

L'arrivée de la Juve complique le dossier Milik

Comme révélé hier, l'Espagnol a mis la pression sur Naples pour tenter de faire débloquer le dossier Arkadiusz Milik (26 ans) et ne pas avoir à payer les 10 M€ (+ pourcentage) réclamé par le club transalpin. Problème : l'OM n'est plus seul sur le dossier du buteur polonais. Selon le Corriere dello Sport, la Juventus de Turin, également en quête d'un buteur pour épauler Cristiano Ronaldo, s'est réveillée.

Seul bémol : la Juve ne peut pas payer la somme réclamée par Naples (supérieure pour un concurrent directe et fixée à 18 M€) et désire plutôt attendre la fin du contrat de Milik. Désireux de rejouer rapidement avec l'Euro en toile de fond, le buteur pourra-t-il réellement attendre ? Les dirigeants de la Vieille dame vont rencontrer ses agents dans les prochains jours dans l'espoir de le convaincre de patienter.

West Ham ne paiera pas pour Boulaye Dia

Si la piste Milik est rendue plus complexe par la Juve, celle menant à Boulaye Dia (Stade de Reims, 23 ans) s'éclaircit un peu. En effet, si on pouvait penser que fort de ses 25 M€ récupérés sur Sébastien Haller (transféré à l'Ajax Amsterdam), West Ham allait rapidement dégainer l'offre de 15 M€ attendu par la direction champenoise, il n'en sera rien selon le London Evening Standard. Le Sénégalais n'est pas un premier choix pour les Hammers qui travaillent davantage sur les pistes Edward Ntekiah (Arsenal) et Joshua King (Bournemouth). Reste que la problématique ne change pas et que Jean-Pierre Caillot attend une offre conséquente pour lâcher son attaquant à 10 buts cette saison...