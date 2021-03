OM : Sampaoli hausse le ton, Longoria lui prépare un cadeau tonitruant au Mercato !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Jorge Sampaoli a déjà perdu de sa superbe. L’intéressé a connu sa première défaite à l’OM hier en s’inclinant dans les grandes largeurs à Nice (0-3) et n’a pas hésité à faire une analyse au vitriol après la rencontre.

« On a eu plus de contrôle en première période, a-t-il détaillé en conférence de presse. J’ai vu ce que j’attends de l’équipe mais en seconde période, on a commencé à abandonner notre jeu collectif, on est entrés dans une phase d’anarchie qui nous a fait commettre des erreurs. Nous n’avons plus été l’équipe qui essayait de faire le jeu. Au-delà d’une erreur ponctuelle, ce qui est inquiétant, c’est la désunion de l’équipe. Il faut mettre en place un esprit collectif qu’on a justement perdu en seconde période. On a abandonné notre philosophie. Voilà ce qu’on doit améliorer : reconnaître qui nous sommes et savoir où l’on va. »

« Pourrait-il en être autrement avec le président-trader Longoria ? »

Si en creux, on comprend que Sampaoli a une revue d’effectifs à compléter et des idées à implanter, ce sillon pourrait être tracé par Pablo Longoria au cours d’un prochain mercato que L’Équipe qualifie déjà de « tonitruant. » En précisant : « pourrait-il en être autrement avec le président-trader Longoria ? »